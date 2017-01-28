Мутко: «Переговоры о матче Россия - Бразилия проходят сложно»
Сегодня, 17:35 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход переговоров о проведении товарищеского матча между Россией и Бразилией.
«Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем».
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президент рфс пока думает. Как обычно, тем местом, по которому будут пробивать.