Рейтинг@Mail.ru

Мутко: «Переговоры о матче Россия - Бразилия проходят сложно»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Организация: РФС, Россия, Бразилия, Мутко Виталий
Сегодня, 17:35 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход переговоров о проведении товарищеского матча между Россией и Бразилией.

«Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:40
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 17:40
, чтобы видеть комментарии
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
24 января 2017
21:40 Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета РФС 10
20 января 2017
20:32 РФС обязал Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта 9
11:40 РФС запретил «Томи» регистрировать новичков 13
19 января 2017
12:42 Сегодня РФС исполнилось 105 лет 47
14 января 2017
22:42 Мутко: «РФС ведет переговоры о товарищеском матче с командой Бразилии» 21
23 декабря 2016
19:44 «Рубин» обязали выплатить долг Камболову 5
19:10 РФС обязал «Кубань» выплатить долг Петреску 13
21 декабря 2016
02:04 Игроки «Орла» написали обращение Мутко 44
20 декабря 2016
15:34 Мутко: «Будет изменена система оценки судей» 25
15:31 Долг РФС составляет 337 млн рублей 38
все материалы по этой теме
Турниры