Мутко: «Переговоры о матче Россия - Бразилия проходят сложно»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход переговоров о проведении товарищеского матча между Россией и Бразилией.

«Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем».