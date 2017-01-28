«Рома» взяла Гренье в аренду с правом выкупа
Вчера, 23:31 | Источник: ФК "Рома" | Редакция: Сергей Иванов
«Рома» объявила о подписании контракта с полузащитником «Лиона» Клеманом Гренье. 26-летний француз арендован римлянами до конца сезона с правом выкупа. Сумма выкупа должна составить от 3 до 5 млн евро. В «Роме» Гренье будет выступать под номером 7. В «Лионе» он утратил игровую практику после серии травм. Всего же за эту команду он провел 152 матча, забив 18 мячей и сделав 28 голевых передач.
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Гренье в последнее время бледная тень самого себя.