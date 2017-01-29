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Женезио: «„Лион“ не заслуживал большего»

Матч: ЛионЛион1 : 2ЛилльЛилль
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Женезио Бруно
Сегодня, 00:01 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал поражение дома от «Лилля» (1:2) в матче чемпионата Франции.

«Это печальный вечер, мы потеряли три важных очка в гонке за подиум. Но команда не заслуживала большего в этом матче. Мы сыграли только один тайм из двух. После перерыва могли вернуться в игру, но не были достаточно эффективными. Думали, что после победы над „Марселем“ можем двинуться дальше. Но теперь нужно притормозить и подумать об игре в Кубке Франции. Нужно быстро восстановиться. Меня не смутило то, как Бензия отпраздновал свои голы в наши ворота. Это его проблемы. Он имел право делать так. Если он забыл, что для него сделал „Лион“, это его проблемы».

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