«Лестер» отказался продавать Слимани в Китай за 38 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Тяньцзинь Ц, Слимани Ислам
Сегодня, 02:14 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
«Лестер Сити» отклонил предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь» по нападающему «лис» Исламу Слимани, за которого китайский клуб предложил около 38 млн фунтов. Также сообщается, что 28-летнему игроку была предложена еженедельная зарплата в £ 300 тыс.
Напомним, что в английский клуб форвард сборной Алжира пришел из лиссабонского «Спортинга». За Слимани «Лестеру» пришлось заплатить £ 29 млн.
В текущем розыгрыше английской Премьер-Лиги на счету Слимани 5 голов и 3 голевых паса за 13 матчей.
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