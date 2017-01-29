«Лестер» отказался продавать Слимани в Китай за 38 млн фунтов

«Лестер Сити» отклонил предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь» по нападающему «лис» Исламу Слимани, за которого китайский клуб предложил около 38 млн фунтов. Также сообщается, что 28-летнему игроку была предложена еженедельная зарплата в £ 300 тыс.

Напомним, что в английский клуб форвард сборной Алжира пришел из лиссабонского «Спортинга». За Слимани «Лестеру» пришлось заплатить £ 29 млн.

В текущем розыгрыше английской Премьер-Лиги на счету Слимани 5 голов и 3 голевых паса за 13 матчей.