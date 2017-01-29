Коку: «ПСВ сделает все, чтобы Проппер остался в команде»

Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер не стал комментировать возможный уход из клуба. Напомним, интерес к 25-летнему футболисту проявлял «Зенит».

«Давайте подождем и посмотрим», – сказал Проппер. При этом главный тренер команды Филлип Коку подчеркнул, что клуб сделает все возможное, чтобы футболист остался в команде, однако не все зависит от них.

Ранее сообщалось, что голландский клуб отказал «Зениту» в продаже 25-летнего игрока, несмотря на сумму в 14 миллионов евро. ПСВ требует как минимум 20 миллионов. По последней информации, сине-бело-голубые решили переключиться с голландского хавбека на полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.