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Коку: «ПСВ сделает все, чтобы Проппер остался в команде»

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: тренеры, ПСВ, Зенит, Коку Филлип , Проппер Дэйви
Сегодня, 03:41 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер не стал комментировать возможный уход из клуба. Напомним, интерес к 25-летнему футболисту проявлял «Зенит».

«Давайте подождем и посмотрим», – сказал Проппер. При этом главный тренер команды Филлип Коку подчеркнул, что клуб сделает все возможное, чтобы футболист остался в команде, однако не все зависит от них.

Ранее сообщалось, что голландский клуб отказал «Зениту» в продаже 25-летнего игрока, несмотря на сумму в 14 миллионов евро. ПСВ требует как минимум 20 миллионов. По последней информации, сине-бело-голубые решили переключиться с голландского хавбека на полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

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