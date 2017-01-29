Сеферович летом присоединится к «Бенфике»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, Айнтрахт Ф, Сеферович Харис
Сегодня, 04:19 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Айнтрахта» Харис Сеферович этим летом, скорее всего, подпишет контракт с «Бенфикой». Его соглашение с «Айнтрахтом» истекает в конце нынешнего сезона, поэтому в португальский клуб форвард перейдет на правах свободного агента. Согласно источнику, контракт швейцарского футболиста с «орлами» будет заключен на 4 года.
В текущем сезоне Бундеслиги на счету Сеферовича 2 гола в 14 матчах за «Айнтрахт».
24-летним форвардом также интересовался бывший клуб Сеферовича «Фиорентина».
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27 января 2017
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