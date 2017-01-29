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Карп: «Переход в „Уфу“ – шаг вперед»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Уфа, Карп Кэтэлин
Сегодня, 06:20 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп поделился впечатлениями от перехода в российский клуб из румынского «Вииторула»:

«Первые впечатления — положительные. Хорошие ребята, хороший коллектив. Мне сказали, что я буду играть на позиции центрального защитника, но я могу играть и опорника. Переход в „Уфу“ — это шаг вперед. Потому что чемпионат России — это хороший уровень».

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