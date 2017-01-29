Карп: «Переход в „Уфу“ – шаг вперед»

Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп поделился впечатлениями от перехода в российский клуб из румынского «Вииторула»:

«Первые впечатления — положительные. Хорошие ребята, хороший коллектив. Мне сказали, что я буду играть на позиции центрального защитника, но я могу играть и опорника. Переход в „Уфу“ — это шаг вперед. Потому что чемпионат России — это хороший уровень».