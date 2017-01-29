«Ювентус» готов заплатить 25 млн евро за Паредеса
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Рома, Паредес Леандро
Сегодня, 08:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может перейти в «Ювентус», сообщают итальянские СМИ.
Накануне главный тренер римлян Лучано Спаллетти сообщил, что клуб может расстаться с Паредесом уже в январе. Запрашиваемая цена за игрока - 30 млн евро. «Бьянконери» готовы предложить 25 млн и забрать Паредеса уже зимой.
В то же время интерес к аргентинцу проявляет ряд клубов АПЛ. Это «Эвертон», «Вест Хэм», «Арсенал», «Челси» и даже «Халл».
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Он уже, видимо, и звезду поймал, раз Спалетти готов с ним расстаться.