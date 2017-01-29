«Ювентус» готов заплатить 25 млн евро за Паредеса

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может перейти в «Ювентус», сообщают итальянские СМИ.

Накануне главный тренер римлян Лучано Спаллетти сообщил, что клуб может расстаться с Паредесом уже в январе. Запрашиваемая цена за игрока - 30 млн евро. «Бьянконери» готовы предложить 25 млн и забрать Паредеса уже зимой.

В то же время интерес к аргентинцу проявляет ряд клубов АПЛ. Это «Эвертон», «Вест Хэм», «Арсенал», «Челси» и даже «Халл».