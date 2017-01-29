Писарро вновь получил травму
Сегодня, 09:17 | Источник: Kicker.de | Редакция: Дмитрий Кристя
Опытный нападающий «Вердера» Клаудио Писарро получил травму во время последнего матча бременцев с «Баварией» (1:2).
«Клаудио повредил бедро, есть вероятность, что он пропустит какое-то время», — сообщил спортдиректор клуба Франк Бауманн.
Это уже третья травма 38-летнего Писарро в этом сезоне.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги перуанец провел 9 матчей, но забить ему в них не удалось.
Другие материалы по теме:
Вчера
16:57 Фото Марсело уже начал работать с мячом 11
27 января 2017
25 января 2017
24 января 2017
Или войдите через