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Писарро вновь получил травму

Матч: ВердерВердер1 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Писарро Клаудио
Сегодня, 09:17 | Источник: Kicker.de | Редакция: Дмитрий Кристя

Опытный нападающий «Вердера» Клаудио Писарро получил травму во время последнего матча бременцев с «Баварией» (1:2). 

«Клаудио повредил бедро, есть вероятность, что он пропустит какое-то время», — сообщил спортдиректор клуба Франк Бауманн.

Это уже третья травма 38-летнего Писарро в этом сезоне. 

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги перуанец провел 9 матчей, но забить ему в них не удалось. 

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