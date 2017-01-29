Писарро вновь получил травму

Опытный нападающий «Вердера» Клаудио Писарро получил травму во время последнего матча бременцев с «Баварией» (1:2).

«Клаудио повредил бедро, есть вероятность, что он пропустит какое-то время», — сообщил спортдиректор клуба Франк Бауманн.

Это уже третья травма 38-летнего Писарро в этом сезоне.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги перуанец провел 9 матчей, но забить ему в них не удалось.