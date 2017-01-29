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Гунько: «Не сказал бы, что Кутепов - медленный футболист»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Спартак-2, Гунько Дмитрий , Кутепов Илья
Сегодня, 13:16 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился мнением об игре защитника основного состава «красно-белых» Ильи Кутепова, который пробился именно через вторую команду спартаковцев.

«На примере Кутепова мы видим, что пробиться в первую команду возможно. Он прошел путь от молодежного „Спартака“ до основной команды, вызывается в сборную. Так что путь есть. И футболисты видят, что должны прикладывать максимум усилий, не размениваться по мелочам в бытовом плане, а быть профессионалами. Этого зачастую не хватает молодым игрокам.

Есть масса примеров центральных защитников без выдающихся скоростных данных, но обладающих прекрасным игровым мышлением. За счет чтения игры, выбора позиции они нивелируют недостаток скорости. Но я бы не сказал, что Кутепов - медленный футболист, - медленнее, например, Боккетти или Таски. Он может уступить в скорости отдельно взятому нападающему, но за счет игрового мышления это сгладит».

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