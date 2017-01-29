«Анжи» арендовал Будковского
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Шахтер Дн, Анжи, Будковский Филипп
Сегодня, 14:08 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский отправился в аренду в «Анжи». Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона – 2016/17.
Первую часть сезона украинский форвард также провел в клубе из Махачкалы на правах аренды. Он сыграл 17 матчей в РФПЛ и забил 3 гола. Во время зимней паузы Будковский отправился в «Шахтер», с которым прошел один сбор, но не подошел тренерскому штабу «горняков».
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