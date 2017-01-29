Траоре в шаге от перехода в «Бешикташ»

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, подтвердил, что его клиент в шаге от перехода в «Бешикташ». Ранее появилась информация, что турецкий клуб арендует игрока до конца сезона.

«Официально контракт еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть».