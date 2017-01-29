Рейтинг@Mail.ru

Траоре в шаге от перехода в «Бешикташ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Бешикташ, Траоре Ласина, Селюк Дмитрий
Сегодня, 16:55 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, подтвердил, что его клиент в шаге от перехода в «Бешикташ». Ранее появилась информация, что турецкий клуб арендует игрока до конца сезона.

«Официально контракт еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:40
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:18
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:16
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:16
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:13
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:08
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:07
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:12 ПСВ не ведет переговоры с «Зенитом» по Пропперу 10
15:03 Агент: «Мельгарехо останется в „Спартаке“ и постарается стать чемпионом» 114
10:24 Кирьяков: «В ближайшее время тульский „Арсенал“ подпишет еще одного новичка» 4
04:34 Слухи «Вест Бромвич» предложил «Зениту» 5 млн фунтов за Ломбертса 33
01:52 Слухи Ласина Траоре может стать игроком хихонского «Спортинга» 11
00:11 Слухи «Зенит» не смог купить Проппера и нацелился на Нобоа 73
Вчера
12:53 Слухи Тульский «Арсенал» ведёт переговоры с «Краснодаром» по аренде Торбинского 15
04:48 Слухи Иванович дал согласие на переход в «Зенит» 102
01:24 Слухи Бердыев хочет видеть в «Ростове» Рязанцева 27
27 января 2017
23:58 Слухи «Рубин» предложил 5 млн евро за Миранчука, «Локомотив» хочет 8 51
все материалы по этой теме
Турниры