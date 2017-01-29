Траоре в шаге от перехода в «Бешикташ»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Бешикташ, Траоре Ласина, Селюк Дмитрий
Сегодня, 16:55 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, подтвердил, что его клиент в шаге от перехода в «Бешикташ». Ранее появилась информация, что турецкий клуб арендует игрока до конца сезона.
«Официально контракт еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть».
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Надеюсь сделает его, не споткнется!