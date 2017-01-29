Президент Ла Лиги: «Технология фиксации гола стоит слишком дорого»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не стал комментировать скандал с незасчитанным голом «Барселоны» в матче чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1). Судья не увидел, что мяч пересек линию ворот. Поэтому Тебаса спросили, почему в Испании нет технологии автоматического определения взятия ворот, как в ряде других стран.

«Технология фиксации гола в Ла Лиге? Это стоит слишком много денег».