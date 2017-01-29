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Президент Ла Лиги: «Технология фиксации гола стоит слишком дорого»

Матч: БетисБетис1 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение
Сегодня, 17:38 | Источник: Твиттер Barcastuff | Редакция: Сергей Иванов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не стал комментировать скандал с незасчитанным голом «Барселоны» в матче чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1). Судья не увидел, что мяч пересек линию ворот. Поэтому Тебаса спросили, почему в Испании нет технологии автоматического определения взятия ворот, как в ряде других стран.

«Технология фиксации гола в Ла Лиге? Это стоит слишком много денег».

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