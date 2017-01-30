«Монако» вырвал ничью у ПСЖ

В матче 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с «Монако».

Париж, стадион «Парк де Пренс»

ПСЖ – «Монако» - 1:1 (0:0)

Гол: Кавани 81 (пен) - Силва 90+2.

ПСЖ: Трапп (Ареола 54), Тиаго Силва, Курзава, Менье, Маркиньос, Тиаго Мотта, Матюиди, Дракслер (Гонсалу Гедеш 87), Рабьо, Кавани, Лукас Моура (Ди Мария 60).

Главный тренер: Унаи Эмери.

«Монако»: Субашич, Глик, Сидибе, Фабиньо, Менди, Жемерсон, Бакайоко (Мбаппе 89), Лемар (Каррильо 83), Силва, Фалькао, Жермен (Моутиньо 76).

Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждение: Сидибе 80.

Судья: Шнайдер (Франция).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.