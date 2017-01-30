«Монако» вырвал ничью у ПСЖ
Сегодня, 00:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с «Монако».
Париж, стадион «Парк де Пренс»
ПСЖ – «Монако» - 1:1 (0:0)
Гол: Кавани 81 (пен) - Силва 90+2.
ПСЖ: Трапп (Ареола 54), Тиаго Силва, Курзава, Менье, Маркиньос, Тиаго Мотта, Матюиди, Дракслер (Гонсалу Гедеш 87), Рабьо, Кавани, Лукас Моура (Ди Мария 60).
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Монако»: Субашич, Глик, Сидибе, Фабиньо, Менди, Жемерсон, Бакайоко (Мбаппе 89), Лемар (Каррильо 83), Силва, Фалькао, Жермен (Моутиньо 76).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждение: Сидибе 80.
Судья: Шнайдер (Франция).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Это на пользу Ницце! Удачи им! Пусть возьмут Лигу 1 в этом году!
я думал будет 0-0 , все шло хорошо и на тебе концовка