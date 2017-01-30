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«Монако» вырвал ничью у ПСЖ

Матч: ПСЖПСЖ1 : 1МонакоМонако
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с «Монако».

Париж, стадион «Парк де Пренс»

ПСЖ – «Монако» - 1:1 (0:0)
Гол: Кавани 81 (пен) - Силва 90+2.

ПСЖ: Трапп (Ареола 54), Тиаго Силва, Курзава, Менье, Маркиньос, Тиаго Мотта, Матюиди, Дракслер (Гонсалу Гедеш 87), Рабьо, Кавани, Лукас Моура (Ди Мария 60).
Главный тренер: Унаи Эмери.

«Монако»: Субашич, Глик, Сидибе, Фабиньо, Менди, Жемерсон, Бакайоко (Мбаппе 89), Лемар (Каррильо 83), Силва, Фалькао, Жермен (Моутиньо 76).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждение: Сидибе 80. 

Судья: Шнайдер (Франция).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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