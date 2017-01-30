Крицюк: «Если мы футболисты-калеки, то что другим людям мешает нас заменить?!»
Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк прокомментировал тот факт, что после провального Евро-2016 в интернете была создана петиция о расформировании национальной команды, которая собрала около миллиона подписей.
«Хорошо, давайте представим, что мы футболисты-калеки, тогда что другим мешает нас заменить?! Почему бы им не попасть в сборную прямо из комментариев к статьям? Я понимаю, что люди могут быть огорчены, но поймите, других игроков у нас в стране нет. Ребята, которые играют в сборной, выдержали конкуренцию с сотней тысяч других футболистов, прошли сложный путь из разных мест России.
Если кому-то кажется, что это легко, то каждый может встать из-за компьютера и зарабатывать миллионы, ничего, по их мнению, не делая. Если получится – я буду только рад. Двух зайцев убьём сразу: и футбол поднимем, и люди в стране станут жить лучше».
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А ещё футболёры, погнавшись за большими деньгами, любят подчёркивать, что "не, ну а шо? для нас это такая же работа, как и для вас - смертных". Так вот, если ты хреново выполняешь свою работу и косячишь с периодичностью ПОСТОЯННО, так может добро пожаловать на выход, нет?
А ещё футболёры, погнавшись за большими деньгами, любят подчёркивать, что "не, ну а шо? для нас это такая же работа, как и для вас - смертных". Так вот, если ты хреново выполняешь свою работу и косячишь с периодичностью ПОСТОЯННО, так может добро пожаловать на выход, нет?
А говорили - молодой талант, ушел в Европу развиваться.
А "молодой талант" вернулся в Россию с психологией Кокорина и Мамаева, судя по всему.
Впрочем, возможно, он просто не задумывается, что в реалиях госфинансирования и распила откаты за попадание в дубль - это нормальный источник заработка как для тренеров дублей, так и для самих менеджеров клубов. Ведь им все равно не нужно выращивать молодежь, если их цель - распределение средств себе в карман, а так они на этой молодежи еще и денег заработают.
И им совершенно не интересно, чтобы в дубль попадали хорошо играющие игроки, им интересно, чтобы туда попадали игроки, способные платить.
Я предположу, что из этого списка можно исключить, наверное, несколько клубов - Краснодар, ЦСКА, но и то не факт. Например, для Зенита еще пару лет назад подобная практика была нормой, даже ценник был - 300 000 евро за дублера.
А ещё футболёры, погнавшись за большими деньгами, любят подчёркивать, что "не, ну а шо? для нас это такая же работа, как и для вас - смертных". Так вот, если ты хреново выполняешь свою работу и косячишь с периодичностью ПОСТОЯННО, так может добро пожаловать на выход, нет?
Те, кто искренне убеждён в "каличности" игроков сб. России глупцы, чё уж тут, это факт.
Но, думаю, и сам Стас отрицать не станет, что уровень этих "профессионалов", выдержавших конкуренцию с сотнями тысяч других футболистов, ничтожный. Вы не то что в первую десятку сборных не проходите, вы в полтиннике то чудом оказались. Ваш уровень - ниже плинтуса и это стоит признать хоть кому-нибудь, иначе так и будете клоунами выглядеть.
Пацанов бы набрали с улице,они бы за 20 тыс рублей сто пудова из группы вышли с 3 места,не то что эти зажравшиеся, кривоногие мешки!!!
А вообще мне непонятно, почему лавочник сборной так лезет на рожон, если сам пока в полной мере не показал свои "кривульки".