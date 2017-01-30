Крицюк: «Если мы футболисты-калеки, то что другим людям мешает нас заменить?!»

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк прокомментировал тот факт, что после провального Евро-2016 в интернете была создана петиция о расформировании национальной команды, которая собрала около миллиона подписей.

«Хорошо, давайте представим, что мы футболисты-калеки, тогда что другим мешает нас заменить?! Почему бы им не попасть в сборную прямо из комментариев к статьям? Я понимаю, что люди могут быть огорчены, но поймите, других игроков у нас в стране нет. Ребята, которые играют в сборной, выдержали конкуренцию с сотней тысяч других футболистов, прошли сложный путь из разных мест России.

Если кому-то кажется, что это легко, то каждый может встать из-за компьютера и зарабатывать миллионы, ничего, по их мнению, не делая. Если получится – я буду только рад. Двух зайцев убьём сразу: и футбол поднимем, и люди в стране станут жить лучше».