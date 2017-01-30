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Прокурора, ведущего дела Месси и Неймара о неуплате налогов, заметили в VIP-ложе «Реала»

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Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона
Сегодня, 13:37 | Источник: sport-english.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Во время матча последнего тура Ла Лиги «Реал» - «Реал Сосьедад» (3:0) в VIP-ложе «сливочных», рядом с президентом клуба Флорентино Пересом, была замечена Марта Сильва. Эта женщина является бывшим директором «Реала», а ныне прокурором в делах о неуплате налогов игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Неймаром. Фанаты каталонцев уже выразили бурное негодование этим фактом в соцсетях. 

В деле Месси именно Сильва настаивала на тюремном заключении для аргентинца. 

Также отмечается, что если дела Месси и Неймара суд взял на рассмотрение очень быстро, то в случае с аналогичными налоговыми обвинениями Криштиану Роналду, где сумма была больше, о продвижении его дела до сих пор нет никаких новостей.

Напомним, Неймар в ноябре был вызван в испанский суд по обвинению в коррупции. Месси в июле был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за неуплату налогов на общую сумму 4,16 млн евро.

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