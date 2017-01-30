Прокурора, ведущего дела Месси и Неймара о неуплате налогов, заметили в VIP-ложе «Реала»
Во время матча последнего тура Ла Лиги «Реал» - «Реал Сосьедад» (3:0) в VIP-ложе «сливочных», рядом с президентом клуба Флорентино Пересом, была замечена Марта Сильва. Эта женщина является бывшим директором «Реала», а ныне прокурором в делах о неуплате налогов игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Неймаром. Фанаты каталонцев уже выразили бурное негодование этим фактом в соцсетях.
В деле Месси именно Сильва настаивала на тюремном заключении для аргентинца.
Также отмечается, что если дела Месси и Неймара суд взял на рассмотрение очень быстро, то в случае с аналогичными налоговыми обвинениями Криштиану Роналду, где сумма была больше, о продвижении его дела до сих пор нет никаких новостей.
Напомним, Неймар в ноябре был вызван в испанский суд по обвинению в коррупции. Месси в июле был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за неуплату налогов на общую сумму 4,16 млн евро.
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Президент Ла Лиги фанат Реала, прокурор в ложе Переса лежит.
Арбитры не стесняясь засуживают всех, кто мешает Королевскому Клубу идти к чемпионству.
Президент Ла Лиги фанат Реала, прокурор в ложе Переса лежит.
Арбитры не стесняясь засуживают всех, кто мешает Королевскому Клубу идти к чемпионству.
Неймар красить волосы перес поимел успокоитесь
Как-то даже не бомбит. Всему свое время, карма штука нешуточная.
А если по существу, то есть процедура отвода обвинителя и она вполне понятна.
Аргумент очень серьезный - связь с "Реалом" и очевидная предвзятость прокурора.
Но папа Лионеля, судя по всему, решил сэкономить не только на налогах, но и на адвокатах.
Кстати, я болею за "Барселону", как за футбольный клуб, а за Месси, как за игрока.
Но за околофутбольные моменты пусть переживают другие, меня это мало интересует.
в твитте сказано ещечто она замяла дело на 150 миллионов рональды!!
Грязь
в гишпанию приехал ЦЦЦЦЦЦЦЦИРК)))
Поэтому тут уже любые способы хороши
А то что рядом с ней сидит Смородская а перед ней Юдашкин с приклеенными усами никого почему то не удивило......
Просто пришла дама-прокурор сверить отличается ли игра честных мадридских игроков от от игры злостных неплательщиков налогов......
И сделала выводы......что честность и порядочность помогает и на поле против сильного Сосьедада......а уклоничество мешает даже против Бетисов........
Если б там было что-то такое, Перес не дал ей там сидеть! Думаете тупее вас?