Прокурора, ведущего дела Месси и Неймара о неуплате налогов, заметили в VIP-ложе «Реала»

Во время матча последнего тура Ла Лиги «Реал» - «Реал Сосьедад» (3:0) в VIP-ложе «сливочных», рядом с президентом клуба Флорентино Пересом, была замечена Марта Сильва. Эта женщина является бывшим директором «Реала», а ныне прокурором в делах о неуплате налогов игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Неймаром. Фанаты каталонцев уже выразили бурное негодование этим фактом в соцсетях.

В деле Месси именно Сильва настаивала на тюремном заключении для аргентинца.

Также отмечается, что если дела Месси и Неймара суд взял на рассмотрение очень быстро, то в случае с аналогичными налоговыми обвинениями Криштиану Роналду, где сумма была больше, о продвижении его дела до сих пор нет никаких новостей.

Напомним, Неймар в ноябре был вызван в испанский суд по обвинению в коррупции. Месси в июле был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за неуплату налогов на общую сумму 4,16 млн евро.