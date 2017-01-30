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Нападающий «Реала» Диас отказался от перехода в «Алавес» на правах аренды

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Алавес, Диас Мариано
Сегодня, 17:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Реала» Мариано Диас принял решение остаться в «Королевском клубе».

Сообщается, что 23-летнего игрока пытался арендовать «Алавес», но Диас посчитал, что сможет рассчитывать на игровые минуты в составе «Реала» в свете относительно слабых выступлений форвардов Карима Бензема и Альваро Мораты в нынешнем сезоне.

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