Нападающий «Реала» Диас отказался от перехода в «Алавес» на правах аренды
Сегодня, 17:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Реала» Мариано Диас принял решение остаться в «Королевском клубе».
Сообщается, что 23-летнего игрока пытался арендовать «Алавес», но Диас посчитал, что сможет рассчитывать на игровые минуты в составе «Реала» в свете относительно слабых выступлений форвардов Карима Бензема и Альваро Мораты в нынешнем сезоне.
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Бенз и Мората играют как будто у них кишки спустили.