«Леганес» претендует на Ласина Траоре
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Леганес, Траоре Ласина
Сегодня, 21:18 | Источник: periodistadeleganes.wordpress.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», попал в сферу трансферных интересов «Леганеса», выступающего в испанской Сегунде.
По информации источника, «Леганес» намерен предпринять попытку арендовать ивуарийца до конца сезона.
Напомним, что интерес к 26-летнему форварду также проявляет турецкий «Бешикташ».
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