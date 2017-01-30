«Леганес» претендует на Ласина Траоре

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», попал в сферу трансферных интересов «Леганеса», выступающего в испанской Сегунде.

По информации источника, «Леганес» намерен предпринять попытку арендовать ивуарийца до конца сезона.

Напомним, что интерес к 26-летнему форварду также проявляет турецкий «Бешикташ».