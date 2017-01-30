Рейтинг@Mail.ru

«Леганес» претендует на Ласина Траоре

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Леганес, Траоре Ласина
Сегодня, 21:18 | Источник: periodistadeleganes.wordpress.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», попал в сферу трансферных интересов «Леганеса», выступающего в испанской Сегунде.

По информации источника, «Леганес» намерен предпринять попытку арендовать ивуарийца до конца сезона.

Напомним, что интерес к 26-летнему форварду также проявляет турецкий «Бешикташ».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:18
ответ пользователю ошалевший (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:58
ответ пользователю RDeanW (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 21:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:29
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:25
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 21:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:23 Бабаев: «ЦСКА работает над трансфером Траоре в „Бешикташ“» 76
13:22 ПСВ: «Продадим Проппера за 20-25 млн евро» 58
13:09 Газизов: «„Уфа“ не ведет переговоры с Кержаковым и Рязанцевым» 17
09:18 Слухи «Саутгемптон» продолжает вести переговоры со «Спартаком» по Таски 24
Вчера
16:55 Траоре в шаге от перехода в «Бешикташ» 66
15:12 ПСВ не ведет переговоры с «Зенитом» по Пропперу 13
15:03 Агент: «Мельгарехо останется в „Спартаке“ и постарается стать чемпионом» 131
10:24 Кирьяков: «В ближайшее время тульский „Арсенал“ подпишет еще одного новичка» 4
04:34 Слухи «Вест Бромвич» предложил «Зениту» 5 млн фунтов за Ломбертса 33
01:52 Слухи Ласина Траоре может стать игроком хихонского «Спортинга» 12
все материалы по этой теме
Турниры