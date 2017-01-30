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Бонавентура будет прооперирован, игрок пропустит около месяца

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Милан, Бонавентура Джакомо
Сегодня, 21:28 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Милана» сообщает о том, что полузащитнику команды Джакомо Бонавентуре потребуется операция.

Напомним, что 27-летний игрок получил травму длинной приводящей мышцы в последнем поединке Серии А с «Удинезе» (1:2). 

В ближайшие дни хавбек будет прооперирован профессором Сакари Оравой. Ожидается, что Бонавентура пропустит порядка месяца.

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