Бонавентура будет прооперирован, игрок пропустит около месяца
Сегодня, 21:28 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Милана» сообщает о том, что полузащитнику команды Джакомо Бонавентуре потребуется операция.
Напомним, что 27-летний игрок получил травму длинной приводящей мышцы в последнем поединке Серии А с «Удинезе» (1:2).
В ближайшие дни хавбек будет прооперирован профессором Сакари Оравой. Ожидается, что Бонавентура пропустит порядка месяца.
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