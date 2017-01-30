Бонавентура будет прооперирован, игрок пропустит около месяца

Пресс-служба «Милана» сообщает о том, что полузащитнику команды Джакомо Бонавентуре потребуется операция.

Напомним, что 27-летний игрок получил травму длинной приводящей мышцы в последнем поединке Серии А с «Удинезе» (1:2).

В ближайшие дни хавбек будет прооперирован профессором Сакари Оравой. Ожидается, что Бонавентура пропустит порядка месяца.