Бубнов: «Использование схемы 3-5-2 не означает желание Ганчаренко играть от обороны»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал намерение главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко использовать тактическую схему 3-5-2:

«Ганчаренко забрал в ЦСКА Васина, который будет играть на той же позиции, что и в „Уфе“. Что даст „армейцам“ игра в три защитника? Они смогут укрепить оборону, а также станут более масштабно действовать в атаке. Как раз Щенников был малоэффективен в атаке при прежней схеме. А сейчас там Миланов наигрывается. Игра в три центральных защитника не означает желание Ганчаренко играть от обороны. Просто сейчас ЦСКА сможет действовать более сбалансированно. Более того, Ганчаренко переходит на игру в два нападающих.

У Щенникова все было, чтобы играть как и Фернандес. Ну, может, у бразильца техника получше. В плане игры Миланов получше смотрится Георгия. Есть смысл Щенникова попробовать в центре обороны. При этом у него отличная скорость».