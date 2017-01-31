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Бубнов: «Использование схемы 3-5-2 не означает желание Ганчаренко играть от обороны»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Ганчаренко Виктор , Бубнов Александр , Щенников Георгий, Миланов Георги
Сегодня, 01:11 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал намерение главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко использовать тактическую схему 3-5-2:

«Ганчаренко забрал в ЦСКА Васина, который будет играть на той же позиции, что и в „Уфе“. Что даст „армейцам“ игра в три защитника? Они смогут укрепить оборону, а также станут более масштабно действовать в атаке. Как раз Щенников был малоэффективен в атаке при прежней схеме. А сейчас там Миланов наигрывается. Игра в три центральных защитника не означает желание Ганчаренко играть  от обороны. Просто сейчас ЦСКА сможет действовать более сбалансированно. Более того, Ганчаренко переходит на игру в два нападающих.

У Щенникова все было, чтобы играть как и Фернандес. Ну, может, у бразильца техника получше. В плане игры Миланов получше смотрится Георгия. Есть смысл Щенникова попробовать в центре обороны. При этом у него отличная скорость».

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