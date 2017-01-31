Рейтинг@Mail.ru

Иванович согласовал контракт с «Зенитом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Челси, Иванович Бранислав
Сегодня, 01:29 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Челси» Бранислав Иванович в ближайшие 24 часа станет игроком «Зенита». По информации источника, российский клуб согласовал контракт по схеме 2.5+1 с сербским футболистом. Также сообщается, что Иванович достанется «Зениту» бесплатно.

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что зарплата 32-летнего игрока в петербургском клубе составит около 3 млн евро в год.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:49 Слухи «Зенит» согласовал с ПСВ переход Проппера 29
21:18 Слухи «Леганес» претендует на Ласина Траоре 12
14:23 Бабаев: «ЦСКА работает над трансфером Траоре в „Бешикташ“» 77
13:22 ПСВ: «Продадим Проппера за 20-25 млн евро» 59
13:09 Газизов: «„Уфа“ не ведет переговоры с Кержаковым и Рязанцевым» 18
09:18 Слухи «Саутгемптон» продолжает вести переговоры со «Спартаком» по Таски 24
29 января 2017
16:55 Траоре в шаге от перехода в «Бешикташ» 66
15:12 ПСВ не ведет переговоры с «Зенитом» по Пропперу 13
15:03 Агент: «Мельгарехо останется в „Спартаке“ и постарается стать чемпионом» 129
10:24 Кирьяков: «В ближайшее время тульский „Арсенал“ подпишет еще одного новичка» 4
все материалы по этой теме
Турниры