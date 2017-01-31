Иванович согласовал контракт с «Зенитом»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Челси, Иванович Бранислав
Сегодня, 01:29 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Челси» Бранислав Иванович в ближайшие 24 часа станет игроком «Зенита». По информации источника, российский клуб согласовал контракт по схеме 2.5+1 с сербским футболистом. Также сообщается, что Иванович достанется «Зениту» бесплатно.
Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что зарплата 32-летнего игрока в петербургском клубе составит около 3 млн евро в год.
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