Экс-игрока «Зенита» обокрали в Мадриде

Экс-игрок «Зенита» Алексей Панфилов стал жертвой кражи на прошлой неделе в столице Испании.

«После завершения игровой карьеры стал активно изучать спортивный менеджмент. Был в Испании на стажировке. На обратном пути в аэропорту Мадрида случился казус — за полчаса до вылета в Россию обнаружил, что у меня вынули портмоне. А в нем и карточки, и паспорт. Сразу пошел на стойку регистрации, поднял шум. Вызвали полицию, стали обыскивать аэропорт. В итоге нашли кошелек в мусорном баке», – рассказал 23-летний воспитанник петербургского футбола.

Напомним, в начале января неизвестные обокрали дом полузащитника «Ливерпуля» Роберто Фирмино на сумму в 70 тысяч фунтов.