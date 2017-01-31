«Челси» хочет арендовать Биабиани

Полузащитник «Интера» Джонатан Биабиани заинтересовал «Челси». Лондонский клуб намерен арендовать 28-летнего игрока на полгода с правом выкупа.

В текущем сезоне хавбек принял участие всего в 3 матчах за «нерадзурри» во всех соревнованиях. Ранее французский футболист выступал за «Сампдорию» и «Парму».

Напомним, к уходу из «Челси» близок защитник «синих» Бранислав Иванович, который, по появившейся ранее информации, согласовал контракт с «Зенитом».