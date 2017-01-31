«Челси» хочет арендовать Биабиани
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Челси, Биабиани Джонатан
Сегодня, 04:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Интера» Джонатан Биабиани заинтересовал «Челси». Лондонский клуб намерен арендовать 28-летнего игрока на полгода с правом выкупа.
В текущем сезоне хавбек принял участие всего в 3 матчах за «нерадзурри» во всех соревнованиях. Ранее французский футболист выступал за «Сампдорию» и «Парму».
Напомним, к уходу из «Челси» близок защитник «синих» Бранислав Иванович, который, по появившейся ранее информации, согласовал контракт с «Зенитом».
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