Рейтинг@Mail.ru

«Челси» хочет арендовать Биабиани

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Челси, Биабиани Джонатан
Сегодня, 04:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Интера» Джонатан Биабиани заинтересовал «Челси». Лондонский клуб намерен арендовать 28-летнего игрока на полгода с правом выкупа.

В текущем сезоне хавбек принял участие всего в 3 матчах за «нерадзурри» во всех соревнованиях. Ранее французский футболист выступал за «Сампдорию» и «Парму».

Напомним, к уходу из «Челси» близок защитник «синих» Бранислав Иванович, который, по появившейся ранее информации, согласовал контракт с «Зенитом».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 05:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
05:01 Слухи «Кристал Пэлас» вступил в борьбу за Сако 2
00:53 Слухи «Саутгемптон» согласовал с «Наполи» трансфер Габбьядини 0
Вчера
23:31 Слухи «Халл» арендует у «Интера» Раноккию 0
20:23 Слухи Колашинац может заменить в «Челси» Ивановича 11
18:56 Слухи В «Милане» задумались о возможной замене Доннарумме 12
17:32 Слухи Нападающий «Реала» Диас отказался от перехода в «Алавес» на правах аренды 12
17:21 «Аякс» позволил Крулу искать себе новый клуб 5
17:10 Слухи В «Челси» согласны отпустить Ивановича в «Зенит» 125
15:39 Слухи «Вильярреал» нацелился на Азмуна 26
12:26 Слухи Киевское «Динамо» заплатит 5 млн евро за защитника «Вильярреала» 17
все материалы по этой теме
Турниры