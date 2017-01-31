Сушич возглавил «Аланьяспор»

Бывший главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сафет Сушич продолжит карьеру в Турции. 61-летний специалист заключил соглашение с «Аланьяспором» на полтора года. В настоящее время команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.