Сушич возглавил «Аланьяспор»
Сегодня, 13:00 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Бывший главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сафет Сушич продолжит карьеру в Турции. 61-летний специалист заключил соглашение с «Аланьяспором» на полтора года. В настоящее время команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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