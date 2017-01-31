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Сушич возглавил «Аланьяспор»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Отставки и назначения, Аланьяспор, Сушич Сафет
Сегодня, 13:00 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Бывший главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сафет Сушич продолжит карьеру в Турции. 61-летний специалист заключил соглашение с «Аланьяспором» на полтора года. В настоящее время команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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