Уго Санчес: «Роналду следует прикусить язык»
Сегодня, 16:26 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Бывший игрок «Реала» Уго Санчес считает, что Криштиану Роналду зря грубостью ответил на свист болельщиков в его адрес.
«Сложно оказаться на его месте, но меня тоже частенько оскорбляли. Роналду следует прикусить язык. Он может думать что-либо, но не говорить об этом. Это лишь портит отношения. Да, болельщики вас могут оскорблять, а вы их не можете».
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ну освистели, гляди ка.....обиделся..... но называть болельщиков выблядками , это уже чересчур.
Футбол футболом, но личностные оскорбления зачем терпеть) Ответил и ладно) Терпилы что ль)