Уго Санчес: «Роналду следует прикусить язык»

Бывший игрок «Реала» Уго Санчес считает, что Криштиану Роналду зря грубостью ответил на свист болельщиков в его адрес.

«Сложно оказаться на его месте, но меня тоже частенько оскорбляли. Роналду следует прикусить язык. Он может думать что-либо, но не говорить об этом. Это лишь портит отношения. Да, болельщики вас могут оскорблять, а вы их не можете».