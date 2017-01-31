Рейтинг@Mail.ru

Уго Санчес: «Роналду следует прикусить язык»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Роналду Криштиану, Санчес Уго
Сегодня, 16:26 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Бывший игрок «Реала» Уго Санчес считает, что Криштиану Роналду зря грубостью ответил на свист болельщиков в его адрес.

«Сложно оказаться на его месте, но меня тоже частенько оскорбляли. Роналду следует прикусить язык. Он может думать что-либо, но не говорить об этом. Это лишь портит отношения. Да, болельщики вас могут оскорблять, а вы их не можете».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:42
ответ пользователю 3ton (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:37
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:35, редактировал Сегодня 16:35
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:32
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:31
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:30
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:18 Моратти: «Владельцам „Интера“ по силам купить Месси» 3
08:24 Ковачич: «Роналду не тот игрок, которого стоит освистывать» 37
08:20 Дзанетти: «Месси ещё долгие годы проведёт в „Барселоне“» 5
08:16 Гарай: «„Валенсия“ должна избежать вылета из Ла Лиги» 12
00:19 Пайет: «Мне не нужно оправдываться. Играй я ради денег - делал бы это в другой стране» 13
Вчера
23:56 Маротта: «Для „Ювентуса“ трансферное окно закрыто» 5
23:42 Конте: «Поражение в матче с „Челси“ может стать очередным ударом для „Ливерпуля“» 17
23:21 Игуаин: «Сарри для меня как отец» 1
22:49 Фото Витсель - Пато: «Добро пожаловать в „Тяньцзинь Цюаньцзянь“, друг» 16
21:00 Ульоа: «Чувствую себя преданным Раньери и клубом. За „Лестер“ я больше не сыграю» 23
все материалы по этой теме
Турниры