7 клубов заинтересованы в услугах Эзатолахи
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Олимпиакос, Сток Сити, Гамбург, Андерлехт, Панатинаикос, Персеполис, Эзатолахи Саид
Сегодня, 18:22 | Источник: tehrantimes.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник Саид Эззатоллахи, который пока так и не подписал контракт с «Ростовом», может стать игроком «Олимпиакоса».
Помимо «Олимпиакоса», в услугах 20-летнего иранца также заинтересованы греческий «Панатинаикос», иранский «Персеполис», английский «Сток Сити», бельгийский «Андерлехт», немецкий «Гамбург» и один клуб из Китая.
По слухам, хавбек готов покинуть Россию, чтобы получать больше игровой практики.
Ранее тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко сообщил, что не знает, останется ли Эзатолахи в клубе.
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– "Ростов" продлил контракт с Саидом, – цитирует ТАСС Узденова. – У него теперь долгосрочного соглашение с клубом, все хорошо.
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Кто врет?Агент или Узденов?))
А что же они тогда отдают Курбану-Байраму? В минус идут??
И тихонечко на ушко...Гинер все же банкрот?