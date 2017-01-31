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7 клубов заинтересованы в услугах Эзатолахи

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Олимпиакос, Сток Сити, Гамбург, Андерлехт, Панатинаикос, Персеполис, Эзатолахи Саид
Сегодня, 18:22 | Источник: tehrantimes.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник Саид Эззатоллахи, который пока так и не подписал контракт с «Ростовом», может стать игроком «Олимпиакоса». 

Помимо «Олимпиакоса», в услугах 20-летнего иранца также заинтересованы греческий «Панатинаикос», иранский «Персеполис», английский «Сток Сити», бельгийский «Андерлехт», немецкий «Гамбург» и один клуб из Китая.

По слухам, хавбек готов покинуть Россию, чтобы получать больше игровой практики.

Ранее тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко сообщил, что не знает, останется ли Эзатолахи в клубе.

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