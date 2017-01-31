Рейтинг@Mail.ru

Торрес: «„Атлетико“ не сдастся „Барселоне“»

Матч: АтлетикоАтлетико-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Завтра, 23:00
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Торрес Фернандо
Сегодня, 18:31 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны», который состоится завтра:

«„Атлетико“ не сдастся „Барселоне“. Конечно, я верю в наши силы, уверен, что на „Висенте Кальдерон“ будет чудесный вечер.

Мы все делаем правильно, мы полны уверенности и верим в то, что можем выиграть Кубок Короля.

Если выиграем финал Кубка Испании на „Висенте Кальдерон“, то это станет вишенкой на торте».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
NGY
Сегодня 19:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:59
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:37, редактировал Сегодня 18:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:34
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:33
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:25 Энрике: «Кто его знает, может, это будет наша последняя дуэль с Симеоне» 3
19:05 Моуриньо: «Руни и Янг останутся в МЮ до конца сезона» 5
18:42 Касильяс: «Рамосу не хватит наглости исполнить паненку против меня» 8
16:26 Уго Санчес: «Роналду следует прикусить язык» 81
16:18 Моратти: «Владельцам „Интера“ по силам купить Месси» 23
08:24 Ковачич: «Роналду не тот игрок, которого стоит освистывать» 39
08:20 Дзанетти: «Месси ещё долгие годы проведёт в „Барселоне“» 5
08:16 Гарай: «„Валенсия“ должна избежать вылета из Ла Лиги» 12
00:19 Пайет: «Мне не нужно оправдываться. Играй я ради денег - делал бы это в другой стране» 13
Вчера
23:56 Маротта: «Для „Ювентуса“ трансферное окно закрыто» 5
все материалы по этой теме
Турниры