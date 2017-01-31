Торрес: «„Атлетико“ не сдастся „Барселоне“»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны», который состоится завтра:

«„Атлетико“ не сдастся „Барселоне“. Конечно, я верю в наши силы, уверен, что на „Висенте Кальдерон“ будет чудесный вечер.

Мы все делаем правильно, мы полны уверенности и верим в то, что можем выиграть Кубок Короля.

Если выиграем финал Кубка Испании на „Висенте Кальдерон“, то это станет вишенкой на торте».