Торрес: «„Атлетико“ не сдастся „Барселоне“»
Сегодня, 18:31 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны», который состоится завтра:
«„Атлетико“ не сдастся „Барселоне“. Конечно, я верю в наши силы, уверен, что на „Висенте Кальдерон“ будет чудесный вечер.
Мы все делаем правильно, мы полны уверенности и верим в то, что можем выиграть Кубок Короля.
Если выиграем финал Кубка Испании на „Висенте Кальдерон“, то это станет вишенкой на торте».
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В первую очередь этого не допустит Семеоне)
Тем интереснее будет матч! Барселоне удачи)
Барса должна громить этих,а потом влететь Сельте.