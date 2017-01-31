Ляйтнер сменил «Лацио» на «Аугсбург»
Сегодня, 19:33 | Источник: ФК "Аугсбург" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Аугсбурга» сообщает о подписании клубом полузащитника Моритца Ляйтнера, который до этого выступал за «Лацио».
24-летний игрок лишь летом перебрался в «Лацио» из дортмундской «Боруссии», однако не сумел закрепиться в команде.
Хавбек заключил с «Аугсбургом» контракт, рассчитанный на 4.5 года.
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