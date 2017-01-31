«Арсенал» - «Уотфорд»: стартовые составы
Сегодня, 21:52 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Уотфордом».
«Арсенал»: Чех, Паулиста, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Коклен, Рэмзи, Айвоби, Озил, Санчес, Жиру.
«Уотфорд»: Гомес, Кэткарт, Кабуль, Предль, Бритос, Бехрами, Янмат, Кленверли, Капу, Ньянг, Дини.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Вчера
Или войдите через
и нету Лукаса.......
согласен с тем что Переса надо выпускать хотя бы на тайм, видно что парень прогрессирует и нельзя его задвигать