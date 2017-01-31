«Бернли» - «Лестер Сити»: стартовые составы
Матч: Бернли0 : 0Лестер Сити
Идет первый тайм
Сегодня, 22:00 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ между «Бернли» и «Лестер Сити».
«Бернли»: Хитон, Лоутон, Кин, Ми, Уорд, Бойд, Бартон, Хендрик, Дефур, Барнс, Э. Грей.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Д. Грэй, Марез, Варди.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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