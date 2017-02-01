Хамес и Пепе тренировались в общей группе «Реала»
Сегодня, 00:03 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь
Лазарет мадридского «Реала» постепенно пустеет.
Пресс-служба «сливочных» сообщает, что защитник Пепе и хавбек Хамес Родригес оправились от повреждений и уже тренируются в общей группе команды.
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Вообщем " Виго" встреча дорогих гостей, Реал уже едет в Балаигос...!!!))