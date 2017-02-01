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Хамес и Пепе тренировались в общей группе «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Пепе, Родригес Хамес
Сегодня, 00:03 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь

Лазарет мадридского «Реала» постепенно пустеет.

Пресс-служба «сливочных» сообщает, что защитник Пепе и хавбек Хамес Родригес оправились от повреждений и уже тренируются в общей группе команды.

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