Гершкович: «„Спартаку“ нужно думать об усилении под Лигу чемпионов»

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович полагает, что «Спартаку» необходимо найти еще одного нападающего, чтобы усилить атаку команды в случае попадания в Лигу чемпионов:

«Судить о трансферной работе нужно в конце сезона. Сейчас же можно отметить, что российские клубы ведут себя достаточно активно.

„Спартак“, например, явно усиливает проблемные зоны. Осенью, когда Зе Луиш получил травму, красно-белые фактически остались без нападающих, поэтому покупка Адриано логична. Потенциально этот игрок может хорошо проявить себя в РФПЛ, несмотря на то что последнее время его карьера шла на спад. Однако „Спартаку“ не помешал бы еще один сильный форвард. Понятно, что сейчас все мысли красно-белых только о победе в чемпионате России, но в перспективе нужно думать и о Лиге чемпионов. Думаю, селекционеры „Спартака“ работают в правильном направлении».

Во вторник красно-белые победили в контрольной игре с «Копенгагеном» (2:1). Новичок «Спартака» Луис Адриано реализовал пенальти.