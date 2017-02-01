«Вест Бромвич» арендовал защитника сборной Ирландии
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Борнмут, Вест Бромвич, Уилсон Марк
Сегодня, 10:45 | Источник: ФК "Борнмут" | Редакция: Сергей Иванов
«Вест Бромвич» укрепил состав защитником сборной Ирландии Марком Уилсоном. 29-летний игрок «Борнмута» перешел в «Вест Бромвич» на правах аренды до конца сезона. В нынешнем сезоне в «Борнмуте» он играл только в кубковых поединках.
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