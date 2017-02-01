«Вест Бромвич» арендовал защитника сборной Ирландии

«Вест Бромвич» укрепил состав защитником сборной Ирландии Марком Уилсоном. 29-летний игрок «Борнмута» перешел в «Вест Бромвич» на правах аренды до конца сезона. В нынешнем сезоне в «Борнмуте» он играл только в кубковых поединках.