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Стали известны даты проведения матчей 1/4 финала Кубка России

Соккер.Ру // Россия. Кубок 2016/2017
Сегодня, 13:33 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов озвучил даты проведения четвертьфинальных матчей Кубка России.

«Матч между „Уралом“ и „Краснодаром“ будет 28 февраля. Остальные матчи Кубка России состоятся 1 марта».

Напомним, что на стадии 1/4 финала Кубка России сыграют «Урал» – «Краснодар», «Локомотив» – «Тосно», «Уфа» – «Анжи», «Рубин» – «Сибирь».

Ранее стало известно, что финал Кубка России в нынешнем году пройдет в Сочи или Санкт-Петербурге.

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