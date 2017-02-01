Стали известны даты проведения матчей 1/4 финала Кубка России

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов озвучил даты проведения четвертьфинальных матчей Кубка России.

«Матч между „Уралом“ и „Краснодаром“ будет 28 февраля. Остальные матчи Кубка России состоятся 1 марта».

Напомним, что на стадии 1/4 финала Кубка России сыграют «Урал» – «Краснодар», «Локомотив» – «Тосно», «Уфа» – «Анжи», «Рубин» – «Сибирь».

Ранее стало известно, что финал Кубка России в нынешнем году пройдет в Сочи или Санкт-Петербурге.