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Моуриньо: «Марсьяль сделал достаточно для того, чтобы быть на скамейке запасных»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-Халл СитиХалл Сити
Начало матча: Сегодня, 23:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Марсьяль Антони, Мхитарян Генрих, Моуриньо Жозе
Сегодня, 13:44 | Источник: punditarena.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал, что в матче 23-го тура АПЛ против «Халл Сити» предпочтет выпустить на поле полузащитника Генриха Мхитаряна вместо вингера Антони Марсьяля:

«Марсьяль сделал достаточно для того, чтобы быть на скамейке запасных.

Ему нужно выступать лучше своих конкурентов. У нас есть много вариантов на той позиции, где действует Марсьяль. Вы хотите, чтобы я не включил в состав Мхитаряна, который был лучшим игроком последнего матча и так здорово играл? Я не могу так поступить.

Игроки сами зарабатывают свое место на поле. Я же просто анализирую их работу и стараюсь поступать честно.

После такого хорошего выступления Мхитарян должен играть. Вот и все».

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