Моуриньо: «Марсьяль сделал достаточно для того, чтобы быть на скамейке запасных»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал, что в матче 23-го тура АПЛ против «Халл Сити» предпочтет выпустить на поле полузащитника Генриха Мхитаряна вместо вингера Антони Марсьяля:

«Марсьяль сделал достаточно для того, чтобы быть на скамейке запасных.

Ему нужно выступать лучше своих конкурентов. У нас есть много вариантов на той позиции, где действует Марсьяль. Вы хотите, чтобы я не включил в состав Мхитаряна, который был лучшим игроком последнего матча и так здорово играл? Я не могу так поступить.

Игроки сами зарабатывают свое место на поле. Я же просто анализирую их работу и стараюсь поступать честно.

После такого хорошего выступления Мхитарян должен играть. Вот и все».