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Роббен: «„Баварии“ придётся очень трудно с „Арсеналом“, если мы не улучшим свою игру»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Арсенал, Роббен Арьен
Сегодня, 16:32 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Арсеналом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Думаю, матчи против „Арсенала“ будут очень тяжелыми. Нам придется очень трудно, если мы не улучшим свою игру. Нам предстоит много работы, но мы знаем об этом.

Нам нужно быть спокойнее и организованнее, лучше контролировать ход матчей. В этих аспектах нам нужно прибавлять. Нам нужно облегчить себе жизнь.

Если хотим чего-либо добиться в этом сезоне, то нужно действовать гораздо лучше, чем в последних двух играх.

Тем не менее, наше неудовлетворение собственной игрой, несмотря на победы, о многом говорит. Однако я не буду возражать, если против „Арсенала“ мы сыграем плохо, но все равно пройдем в следующий раунд».

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