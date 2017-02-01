Бушманов: «Федун с понимаем отнёсся к моему уходу из „Спартака-2“»
Сегодня, 16:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Александр Чистяков
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что поступил правильно, перейдя на эту должность после ухода из «Спартака-2»:
«Я разговаривал с Федуном, он с понимаем отнесся к моему уходу. Он сказал, что это шаг наверх, что это возможность себя проявить, и пожелал удачи.
У меня было время подумать, я считаю, что принял абсолютно правильное решение. Для меня это и большая честь, и новый вызов. Это интересно для меня как для тренера, постараюсь сделать все возможное, чтобы поднять нашу сборную и наших молодых ребят максимально высоко».
Другие материалы по теме:
Вчера
18:57 Видео Шалимов пожелал Быстрову стать российским Буффоном 29
Вадим Багров
В январе вы шутили о трансферах, не забыли о «Зените», ЦСКА, «Спартаке» и о новом логотипе «Ювентуса». «Соккер.ру» рад представить результаты вашего творчества.
Или войдите через