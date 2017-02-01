Бушманов: «Федун с понимаем отнёсся к моему уходу из „Спартака-2“»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что поступил правильно, перейдя на эту должность после ухода из «Спартака-2»:

«Я разговаривал с Федуном, он с понимаем отнесся к моему уходу. Он сказал, что это шаг наверх, что это возможность себя проявить, и пожелал удачи.

У меня было время подумать, я считаю, что принял абсолютно правильное решение. Для меня это и большая честь, и новый вызов. Это интересно для меня как для тренера, постараюсь сделать все возможное, чтобы поднять нашу сборную и наших молодых ребят максимально высоко».