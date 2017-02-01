Тошич: «Не знаю, круче ли Иванович братьев Березуцких и Игнашевича»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал переход защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».

«Наш чемпионат сильный, поэтому и в ЦСКА, и в „Локомотиве“, и в „Спартаке“, и в „Зените“ очень хорошие защитники. Иванович точно будет одним из лучших. Тяжело сказать, круче он Игнашевича и братьев Березуцких или нет. Человек провел девять лет в „Челси“ и выиграл почти все титулы, это много говорит о его уровне.

Но и братья с Сергеем играют на высоком уровне достаточно давно. Могу сказать, что они все четверо - лучшие защитники в чемпионате России, играют на одном уровне. Бранислав знает наш чемпионат, но Игнашевич и Березуцкие - уже здесь „домашние“, поэтому разбираются чуть получше.

Конечно, я очень рад, что еще один серб вернулся в чемпионат России. Жду его 4 марта на „Арене ЦСКА“. Надеюсь, что он начнет свой путь в „Зените“ с поражения».