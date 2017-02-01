Рейтинг@Mail.ru

Тошич: «Не знаю, круче ли Иванович братьев Березуцких и Игнашевича»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Зенит, Тошич Зоран, Игнашевич Сергей, Березуцкий Алексей, Березуцкий Василий, Иванович Бранислав
Сегодня, 18:09 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал переход защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».

«Наш чемпионат сильный, поэтому и в ЦСКА, и в „Локомотиве“, и в „Спартаке“, и в „Зените“ очень хорошие защитники. Иванович точно будет одним из лучших. Тяжело сказать, круче он Игнашевича и братьев Березуцких или нет. Человек провел девять лет в „Челси“ и выиграл почти все титулы, это много говорит о его уровне.

Но и братья с Сергеем играют на высоком уровне достаточно давно. Могу сказать, что они все четверо - лучшие защитники в чемпионате России, играют на одном уровне. Бранислав знает наш чемпионат, но Игнашевич и Березуцкие - уже здесь „домашние“, поэтому разбираются чуть получше.

Конечно, я очень рад, что еще один серб вернулся в чемпионат России. Жду его 4 марта на „Арене ЦСКА“. Надеюсь, что он начнет свой путь в „Зените“ с поражения».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:23
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:22
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:22
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:20
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:18
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:17
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:17
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:16
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:00 Иванович: «У меня было большое желание вернуться в Россию» 25
Александр Чистяков
«Слуцкий из Траоре сотворит голевую машину покруче Ибры». Прощай, Ласина!
​ЦСКА избавился от Траоре, к которому мы все, возможно, были иногда несправедливы. Или ивуариец действительно был так плох? «Соккер.ру» посвящает Ласина прощальный пост.
Комментариев: 25
05:45 Зе Луиш: «Вылет от АЕКа и сегодняшнее лидерство „Спартака“ могут быть связаны» 39
Вчера
20:08 ЦСКА отзаявил Траоре 24
11:36 Вернблум: «Надеюсь, что конкуренты ЦСКА будут спотыкаться» 43
10:45 Вернблум: «Если бы у меня не было семьи, поехал бы в Китай за деньгами» 57
05:46 Фарфан: «Моя карьера в Европе сложилась благодаря Хиддинку» 2
01:53 Фарфан: «„Локомотив“ – отличная команда со своими традициями и историей» 14
30 января 2017
21:09 Вернблум: «Я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб» 108
Александр Чистяков
​Уникальные легионеры РФПЛ
​Фибел вернулся в Россию, новичок «Анжи» - единственный представитель Гваделупы, игравший в РФПЛ. «Соккер.ру» смотрит на мир глазами таких уникальных легионеров.
Комментариев: 13
все материалы по этой теме
Турниры