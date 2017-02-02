«Барселона» обыграла «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» добыла выездную победу над «Атлетико» и существенно увеличила свои шансы на проход в решающий поединок турнира.
Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон».
«Атлетико» - «Барселона» - 1:2 (0:2)
Голы: Гризманн 60 — Л. Суарес 7, Месси 33.
«Атлетико»: Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Феррейра Карраско (Гамейро 70), Габи, Коке, Сауль (Гайтан 59), Гризманн, Врсалько (Торрес 46).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Ракитич (Д. Суарес 58), Серхи Роберто, Андре Гомеш (Рафинья 72), Неймар, Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.
Предупреждения: Сауль 31, Савич 39, Неймар 64, Гризманн 75. Габи 84, Месси 90, Маскерано 90, Хуанфран 90.
Судья: Де Бургос.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Наверное его можно назвать лучшим в сезоне.
Игра в обороне отличная, голы один краше другого)
Гол Суареса блеск, победный гол Месси тож блистателен!
Неймар разочаровал опять, надеюсь Арда в ответке покажет себя.
Если первый тайм один из лучших в сезоне, то Второй тайм наоборот один из худших))
более того проиграли его.
2-0 с таким соперником, да ещё у него в логове - это пыль. Так что рано в себя поверили.
Под занавес матрасы задавили, но мы отскочили 😂
Все решится в ответке, конечно победа это хороший задел, но рано радоваться)
Всех болельщиков с победой!
Хейтерам не унывать!
Ещё успеете написать гигобайты злорадства))
П.с и вновь с Умтити в составе не проигрываем))))
Наверное его можно назвать лучшим в сезоне.
Игра в обороне отличная, голы один краше другого)
Гол Суареса блеск, победный гол Месси тож блистателен!
Неймар разочаровал опять, надеюсь Арда в ответке покажет себя.
Если первый тайм один из лучших в сезоне, то Второй тайм наоборот один из худших))
более того проиграли его.
2-0 с таким соперником, да ещё у него в логове - это пыль. Так что рано в себя поверили.
Под занавес матрасы задавили, но мы отскочили 😂
Все решится в ответке, конечно победа это хороший задел, но рано радоваться)
Всех болельщиков с победой!
Хейтерам не унывать!
Ещё успеете написать гигобайты злорадства))
П.с и вновь с Умтити в составе не проигрываем))))
Там Сельту вынесут.
Реал когда играет в кубке? Напомните, мадридисты.
Там Сельту вынесут.
Реал когда играет в кубке? Напомните, мадридисты.
https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0
Ты за Ростов был?
Но матрасы бойцы, во втором тайме вышли совсем с другим настроем.
Это 100% скриньте)))
Кубок, Примеру возьмет Барса 100%
ЛЧ, Суперкубок скорее всего тоже