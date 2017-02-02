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«Барселона» обыграла «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

Матч: АтлетикоАтлетико1 : 2БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» добыла выездную победу над «Атлетико» и существенно увеличила свои шансы на проход в решающий поединок турнира.

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон».

«Атлетико» - «Барселона» - 1:2 (0:2)
Голы: Гризманн 60Л. Суарес 7, Месси 33.

«Атлетико»: Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Феррейра Карраско (Гамейро 70), Габи, Коке, Сауль (Гайтан 59), Гризманн, Врсалько (Торрес 46).
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Ракитич (Д. Суарес 58), Серхи Роберто, Андре Гомеш (Рафинья 72), Неймар, Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Сауль 31, Савич 39, Неймар 64, Гризманн 75. Габи 84, Месси 90, Маскерано 90, Хуанфран 90.

Судья: Де Бургос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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