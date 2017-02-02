«Барселона» обыграла «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» добыла выездную победу над «Атлетико» и существенно увеличила свои шансы на проход в решающий поединок турнира.

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон».

«Атлетико» - «Барселона» - 1:2 (0:2)

Голы : Гризманн 60 — Л. Суарес 7, Месси 33.

«Атлетико»: Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Феррейра Карраско (Гамейро 70), Габи, Коке, Сауль (Гайтан 59), Гризманн, Врсалько (Торрес 46).

Главный тренер: Диего Симеоне.

«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Ракитич (Д. Суарес 58), Серхи Роберто, Андре Гомеш (Рафинья 72), Неймар, Месси, Л. Суарес.

Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Сауль 31, Савич 39, Неймар 64, Гризманн 75. Габи 84, Месси 90, Маскерано 90, Хуанфран 90.

Судья: Де Бургос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.