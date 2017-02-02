«Рома» вырвала победу у «Чезены» благодаря пенальти на последней минуте матча

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Рома» с большим трудом сломила сопротивление неуступчивой «Чезены».

Рим, «Олимпико».

«Рома» - «Чезена» - 2:1 (0:0)

Голы : Джеко 68, Тотти 90+7 (пен) — Гарритано 73.

«Рома»: Алиссон, Манолас, Жезус (Наингголан 46), Мариу Руй, Рюдигер, Перотти (Джеко 21), Паредес, Эль-Шаарави (Эмерсон 82), Стротман, Бруно Перес, Тотти.

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Чезена»: Альярди, Риджоне, Лиджи, Ренцетти, Пертиконе, Лариби (Гарритано 57), Коне, Витале, Бальцано, Чиано (Кокко 73), Родригес (Панико 86).

Главный тренер: Андреа Камплоне.

Предупреждения: Лариби 44, Гарритано 69, Родригес 84, Манолас 90.

Судья: Фабио Мареска.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.