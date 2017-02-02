Рейтинг@Mail.ru

«Рома» вырвала победу у «Чезены» благодаря пенальти на последней минуте матча

Матч: РомаРома2 : 1ЧезенаЧезена
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:01 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Рома» с большим трудом сломила сопротивление неуступчивой «Чезены».

Рим, «Олимпико».

«Рома» - «Чезена» - 2:1 (0:0)
Голы: Джеко 68, Тотти 90+7 (пен)Гарритано 73.

«Рома»: Алиссон, Манолас, Жезус (Наингголан 46), Мариу Руй, Рюдигер, Перотти (Джеко 21), Паредес, Эль-Шаарави (Эмерсон 82), Стротман, Бруно Перес, Тотти.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Чезена»: Альярди, Риджоне, Лиджи, Ренцетти, Пертиконе, Лариби (Гарритано 57), Коне, Витале, Бальцано, Чиано (Кокко 73), Родригес (Панико 86).
Главный тренер: Андреа Камплоне.

Предупреждения: Лариби 44, Гарритано 69, Родригес 84, Манолас 90.

Судья: Фабио Мареска.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:56
ответ пользователю УрсХох (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 01:54, редактировал Сегодня 01:54
ответ пользователю pinturicchio86 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 01:51
ответ пользователю Вардананк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 01:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:47
ответ пользователю pinturicchio86 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 01:45
ответ пользователю pinturicchio86 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 01:43
ответ пользователю Вардананк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 01:42, редактировал Сегодня 01:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:42
ответ пользователю SonicStar (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 01:41, редактировал Сегодня 01:42
ответ пользователю SonicStar (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 01:40
ответ пользователю SonicStar (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 01:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:36
ответ пользователю Чемпионский Клык (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 01:35
ответ пользователю SonicStar (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 01:34
ответ пользователю SonicStar (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 01:34
ответ пользователю Вардананк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:33
ответ пользователю Lеopardo (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 01:33
ответ пользователю Lеopardo (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 01:33
ответ пользователю Klose_Miro (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:31
ответ пользователю pinturicchio86 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 01:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:30
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 01:29
ответ пользователю Klose_Miro (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:26
ответ пользователю Klose_Miro (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 01:25
ответ пользователю Lеopardo (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 01:24
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 01:23
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 01:22
ответ пользователю Reneg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:06 Видео Египет - первый финалист Кубка Африканских Наций 6
00:56 «Манчестер Юнайтед» и «Халл» голов не забивали 134
00:54 Видео ПСЖ без проблем вышел в 1/8 финала Кубка Франции 1
00:50 Видео «Барселона» обыграла «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 230
00:38 Видео «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» 11
Вчера
23:18 Тевес забил первый гол за «Шанхай Шэньхуа» 5
22:28 «Рома» - «Чезена»: стартовые составы 12
22:19 «Атлетико» - «Барселона»: стартовые составы 40
22:10 «Манчестер Юнайтед» - «Халл»: стартовые составы 4
21:57 «Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: Браво остался в запасе, Жезус выходит в старте 7
все материалы по этой теме
Турниры