«Рома» вырвала победу у «Чезены» благодаря пенальти на последней минуте матча
В матче 1/4 финала Кубка Италии «Рома» с большим трудом сломила сопротивление неуступчивой «Чезены».
Рим, «Олимпико».
«Рома» - «Чезена» - 2:1 (0:0)
Голы: Джеко 68, Тотти 90+7 (пен) — Гарритано 73.
«Рома»: Алиссон, Манолас, Жезус (Наингголан 46), Мариу Руй, Рюдигер, Перотти (Джеко 21), Паредес, Эль-Шаарави (Эмерсон 82), Стротман, Бруно Перес, Тотти.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Чезена»: Альярди, Риджоне, Лиджи, Ренцетти, Пертиконе, Лариби (Гарритано 57), Коне, Витале, Бальцано, Чиано (Кокко 73), Родригес (Панико 86).
Главный тренер: Андреа Камплоне.
Предупреждения: Лариби 44, Гарритано 69, Родригес 84, Манолас 90.
Судья: Фабио Мареска.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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На месте Лацио я бы не выходил на полуфинальную игру,в знак солидарности к футболистам Чезены,бойкот Роме.