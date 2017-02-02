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Спаллетти: «Буду максимально честен, в том моменте был пенальти»

Матч: РомаРома2 : 1ЧезенаЧезена
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Спаллетти Лучано , Тотти Франческо
Сегодня, 02:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды над «Чезеной» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии. Победный гол был забит нападающим «Ромы» Франческо Тотти, реализовавшим пенальти на седьмой минуте компенсированного арбитром времени.

«Я постараюсь быть максимально честен. На мой взгляд, там был пенальти.

Когда вы играете против такого типа соперников, матч почти всегда заканчивается таким образом. Я пытался в течение последних нескольких дней внушить игрокам, что „Чезена“ уже выбила две команды Серии А.

Мы играли в достойный футбол. Не было ничего страшного, но агрессия и темп игры „Чезены“ вызвали у нас проблемы. Во второй тайме мы упустили несколько шансов, которые могли бы сделать все это проще».

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