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Билич: «Трудно играть с „Манчестер Сити“ при счете 0:3»

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 4Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Билич Славен
Сегодня, 05:10 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич проокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в матче 23-го тура АПЛ (0:4):

«Эта игра идентична поражению от „Ман Сити“ в Кубке Англии. Мы разочарованы. Мы допустили грубые ошибки, когда нам забивали первый и третий голы. Если терять мяч в тех зонах, в каких теряли мы, жди наказания.

При счете 0:3 трудно играть с „Манчестер Сити“. Есть надежда, что один ответный мяч перевернет игру. Но более вероятно, что при таком счете ты пропустишь еще от уверенного в себе соперника. Это тяжелое поражение, но мы не должны позволить, чтобы оно сильно сказалось на нас. Нам нужно реабилитироваться, как мы сделали это после поражения в Кубке Англии.

У нас хорошая команда. С завтрашнего дня мы начнем готовиться к следующему матчу. Нам нужно сохранять позитивный настрой, чтобы снова начать побеждать».

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