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Хавбек «Рубина» Батов отправится в аренду в «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Анжи, Оренбург, Батов Максим
Сегодня, 05:45 | Источник: ФАН | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Рубина» Максим Батов продолжит карьеру в «Анжи». Согласно источнику, махачкалинский клуб возьмет игрока в аренду до конца сезона, а после собирается подписать с ним полноценный контракт. Сообщается, что зарплата 24-летнего хавбека в «Анжи» составит 18 млн рублей в год.

В первом круге текущего сезона РФПЛ Батов на правах аренды выступал за «Оренбург», но провел всего 5 матчей, в каждом из которых выходил на замену, и результативными действиями не отметился.

Напомним, что состав «Анжи» в этот вторник пополнил полузащитник «Кубани» Арсен Хубулов.

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