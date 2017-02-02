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Мюллер: «Я не тот игрок, который подхватит мяч в центре поля и обведёт шестерых»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Мюллер Томас
Сегодня, 09:41 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер объяснил, с чем связана его не самая лучшая игра в нынешнем сезоне:

«Да, моя статистика забитых мячей хуже, чем в прошлых сезонах.

Когда команда плохо играет в атаке, мне тяжело проявить себя, ведь я не индивидуальный игрок. Я не тот игрок, который подхватит мяч в центре поля и обведет шестерых. Я могу забивать со штрафных и так далее, но мне нужно участвовать в комбинациях, бегать без мяча, оттягиваться назад.

Когда „Бавария“ находит свою игру, когда мы лучше комбинируем, мне тоже становится играть проще».

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