Моуриньо: «Однажды просил клуб найти мне второго вратаря, мне предложили Буффона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо знает, кого он хочет подписать в МЮ грядущим летом:

«Знаю ли я, кого хочу приобрести в МЮ в следующее трансферное окно? Да, знаю. Можно ли будет осуществить эти сделки? Я всегда стараюсь быть реалистом.

Помню, много лет назад я просил купить в команду второго голкипера, и технический директор клуба предоставил мне список, где под первым номером на роль дублера шел Буффон.

Я всегда остаюсь реалистом. Всегда стараюсь искать осуществимые варианты, однако у нас будет время поговорить об этом летом».