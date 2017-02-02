Моуриньо: «Однажды просил клуб найти мне второго вратаря, мне предложили Буффона»
Сегодня, 10:08 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо знает, кого он хочет подписать в МЮ грядущим летом:
«Знаю ли я, кого хочу приобрести в МЮ в следующее трансферное окно? Да, знаю. Можно ли будет осуществить эти сделки? Я всегда стараюсь быть реалистом.
Помню, много лет назад я просил купить в команду второго голкипера, и технический директор клуба предоставил мне список, где под первым номером на роль дублера шел Буффон.
Я всегда остаюсь реалистом. Всегда стараюсь искать осуществимые варианты, однако у нас будет время поговорить об этом летом».
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Буффон - хороший вратарь !!!