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Моуриньо: «Однажды просил клуб найти мне второго вратаря, мне предложили Буффона»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 10:08 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо знает, кого он хочет подписать в МЮ грядущим летом:

«Знаю ли я, кого хочу приобрести в МЮ в следующее трансферное окно? Да, знаю. Можно ли будет осуществить эти сделки? Я всегда стараюсь быть реалистом.

Помню, много лет назад я просил купить в команду второго голкипера, и технический директор клуба предоставил мне список, где под первым номером на роль дублера шел Буффон.

Я всегда остаюсь реалистом. Всегда стараюсь искать осуществимые варианты, однако у нас будет время поговорить об этом летом».

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