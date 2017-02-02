Мещеряков: «Бердыев в „Локомотиве“? Бред, даже говорить об этом не хочу»
Вчера, 13:52 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что по окончании сезона Курбан Бердыев сменит Юрия Семина на посту главного тренера московского клуба:
«Бред, написанный на заборе, я не то чтобы не хочу комментировать, я даже говорить об этом не хочу».
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Антон Белюсь - Мещеряков: «Бердыев в „Локомотиве“? Бред, даже говорить об этом не хочу»
на звание лучших болельщиков соккера среди команд РФПЛ.
Голосование стартовало ,31 января и продлится ровно две недели,
вплоть до 14-го февраля и ровно в 00:00 15-го февраля завершается.
Затем,в течение 3 дней озвучиваем итоги голосования и поздравим
итоговых победителей ! Проголосовать можно будет по ссылке :
http://www.soccer0100.com/blogs/197