Мещеряков: «Бердыев в „Локомотиве“? Бред, даже говорить об этом не хочу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что по окончании сезона Курбан Бердыев сменит Юрия Семина на посту главного тренера московского клуба:

«Бред, написанный на заборе, я не то чтобы не хочу комментировать, я даже говорить об этом не хочу».