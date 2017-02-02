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Мещеряков: «Бердыев в „Локомотиве“? Бред, даже говорить об этом не хочу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Локомотив М, Бердыев Курбан
Вчера, 13:52 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что по окончании сезона Курбан Бердыев сменит Юрия Семина на посту главного тренера московского клуба:

«Бред, написанный на заборе, я не то чтобы не хочу комментировать, я даже говорить об этом не хочу».

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