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Бонинсенья: «Икарди лучше, чем Игуаин»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Ювентус, Икарди Мауро, Игуаин Гонсало
Вчера, 15:27 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Экс-нападающий «Интера» и «Ювентуса» Роберто Бонинсенья сравнил нынешних форвардов своих бывших клубов - Мауро Икарди и Гонсало Игуаина, накануне матча 23-го тура Серии А между этими двумя коллективами:

«Икарди лучше, чем Игуаин.

Вскоре Мауро отберет место Пипиты в сборной Аргентины и, вероятно, будет играть рядом с Дибалой.

Ожидания от матча между „Ювентусом“ и „Интером“? „Бьянконери“ очень сильны, но команда Пиоли не обречена».

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