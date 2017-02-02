Бонинсенья: «Икарди лучше, чем Игуаин»

Экс-нападающий «Интера» и «Ювентуса» Роберто Бонинсенья сравнил нынешних форвардов своих бывших клубов - Мауро Икарди и Гонсало Игуаина, накануне матча 23-го тура Серии А между этими двумя коллективами:

«Икарди лучше, чем Игуаин.

Вскоре Мауро отберет место Пипиты в сборной Аргентины и, вероятно, будет играть рядом с Дибалой.

Ожидания от матча между „Ювентусом“ и „Интером“? „Бьянконери“ очень сильны, но команда Пиоли не обречена».