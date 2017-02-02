Бонинсенья: «Икарди лучше, чем Игуаин»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Ювентус, Икарди Мауро, Игуаин Гонсало
Вчера, 15:27 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Экс-нападающий «Интера» и «Ювентуса» Роберто Бонинсенья сравнил нынешних форвардов своих бывших клубов - Мауро Икарди и Гонсало Игуаина, накануне матча 23-го тура Серии А между этими двумя коллективами:
«Икарди лучше, чем Игуаин.
Вскоре Мауро отберет место Пипиты в сборной Аргентины и, вероятно, будет играть рядом с Дибалой.
Ожидания от матча между „Ювентусом“ и „Интером“? „Бьянконери“ очень сильны, но команда Пиоли не обречена».
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СПЕШЛ ФО Ю Бонинсинье, статистика игр и голов бомбардиров Сериа А.
Игуаин(Ювентус) 21 игра 15 голов
Джеко(Рома) 22 игры 15 голов
Икарди(Интер) 22 игры 15 голов
Вопрос, в чем Икарди лучше Игуаина?
СПЕШЛ ФО Ю Бонинсинье, статистика игр и голов бомбардиров Сериа А.
Игуаин(Ювентус) 21 игра 15 голов
Джеко(Рома) 22 игры 15 голов
Икарди(Интер) 22 игры 15 голов
Вопрос, в чем Икарди лучше Игуаина?
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Икарди(Интер) 22 игра 15 голов 8 голевых передач
Джеко(Рома) 22 игры 15 голов 2 голевых передач
Игуаин(Ювентус) 21 игры 15 голов 1 голевых передач
Вопрос, в чем Икарди лучше Игуаина?
Есть такая статистика как гол+пас и тут Икарди лучше!По эффективности использования голевых моментов у Икарди лучший показатель в Европе!Так же будучи ФОРВАРДОМ он лучший ассистент лиги!И так на секундочку он на 5 лет моложе!