Клопп ответил на нападки Моуриньо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо о том, что арбитры по-разному относятся к нему и к Клоппу:

«Футбол - эмоциональная игра. Все мы знаем, на что мы способны. Возможно, мне повезло, что резервный судья сказал мне что-то в таком ключе („Мне нравятся ваши эмоции, так что нет проблем“ прим. ред.).

Когда я был моложе, то был еще хуже. Я и так исправился. Понятия не имею, почему Моуриньо говорил обо мне».