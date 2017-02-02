Марсело и Модрич тренируются в общей группе «Реала»
Вчера, 16:33 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь
Лазарет «Реала» постепенно пустеет.
Сегодня к тренировкам в общей группе команды приступили защитник Марсело и полузащитник Лука Модрич.
Напомним, что в последний раз эти футболисты принимали участие в официальных матчах 21 января - в день игры 19-го тура Ла Лиги против «Малаги».
Также отмечается, что защитник Даниэль Карвахаль и вингер Гарет Бэйл продолжают восстанавливаться от повреждений.
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Марс и Лука как раз в тему вышли в общак.
Бейла надо поскорей на ноги поставить,хрустальный стал кентавр.
Сельта ждет.
Громи их Мадрид.
Марс и Лука как раз в тему вышли в общак.
Бейла надо поскорей на ноги поставить,хрустальный стал кентавр.
Сельта ждет.
Громи их Мадрид.
Тушите свет,ложитесь спать.
Марс и Лука как раз в тему вышли в общак.
Бейла надо поскорей на ноги поставить,хрустальный стал кентавр.
Сельта ждет.
Громи их Мадрид.