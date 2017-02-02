Марсело и Модрич тренируются в общей группе «Реала»

Лазарет «Реала» постепенно пустеет.

Сегодня к тренировкам в общей группе команды приступили защитник Марсело и полузащитник Лука Модрич.

Напомним, что в последний раз эти футболисты принимали участие в официальных матчах 21 января - в день игры 19-го тура Ла Лиги против «Малаги».

Также отмечается, что защитник Даниэль Карвахаль и вингер Гарет Бэйл продолжают восстанавливаться от повреждений.