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Марсело и Модрич тренируются в общей группе «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Марсело, Модрич Лука
Вчера, 16:33 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь

Лазарет «Реала» постепенно пустеет.

Сегодня к тренировкам в общей группе команды приступили защитник Марсело и полузащитник Лука Модрич.

Напомним, что в последний раз эти футболисты принимали участие в официальных матчах 21 января - в день игры 19-го тура Ла Лиги против «Малаги».

Также отмечается, что защитник Даниэль Карвахаль и вингер Гарет Бэйл продолжают восстанавливаться от повреждений.

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