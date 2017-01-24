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Модрич пропустит 10 дней, а не месяц

24 января 2017, 09:20

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пропустит 10 дней из-за своей травмы приводящей мышцы, а не месяц, как сообщалось изначально. В то же время защитник Марсело точно выбыл на 30 дней. Это означает, что он не сыграет в поединках с «Сельтой», «Реалом Сосьедад», «Осасуной», «Эспаньолом», «Валенсией», «Вильярреалом», а также пропустит встречу полуфинала Кубка Испании, если «Реал» туда конечно попадет.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
24 января 2017 в 11:37
Уже хорошо!
RUPRICHT
RUPRICHT
24 января 2017 в 11:34
То что Марсело пропустит целый месяц это плохо!!!!!НУЖНО СРОЧНО ИСКАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЗАМЕНУ!!!
FERIS
FERIS
24 января 2017 в 10:26
Это просто пипец какой то (((((
Erik15
Erik15
24 января 2017 в 09:45
За месяц девять игр?(ну конечно,если пройдут Неаполь)Вот это график!!!!
Абуязид Ибрагимов
Абуязид Ибрагимов
24 января 2017 в 09:42
Отлично!
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